Качество поставляемых в армию продуктов в этом году может значительно ухудшиться, потому что Министерство обороны требует у поставщиков закупать продукты по ценам, которых на рынке уже давно не существует, отмечает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Пишут Українські новини.

«Минобороны так испугалось скандала с яйцами по 17, что теперь боится поднимать цены на тендерах, даже если реальные цены на продукты растут. Вредная позиция, которая в результате может породить еще большие скандалы. Представьте, что все больше и больше военных или их родственники будут выкладывать в соцсети фото и видео некачественного питания для защитников…», – написал он в Facebook.

Тендеры Минобороны на Prozorro контрастируют с рыночными расценками, считает эксперт.

Он приводит реальные цены, зафиксированные порталом Минфин и официальным парламентским изданием «Голос Украины». Если эти источники свидетельствуют, что цена килограмма говядины, например, составляет 261,7 грн за килограмм, Минобороны пытается законтрактовать говядину по 87-174 грн.

Остальные позиции выглядят аналогично: если на рынке цена картофеля составляет 24,4 грн за кг, а макарон – 28 грн, то МО рассчитывает получить эти номинации по 6 и 25,5 грн соответственно. А яйца, которые, согласно Минфину, стоят до 6,3 грн за штуку, Минобороны хочет видеть не дороже 4,8-4,92 грн.

При этом, отмечает Гаврилечко, Госстат фиксирует подорожание одного только мяса на 13%.

В одном из свежих тендеров на Prozorro можно заметить интересный момент: один из поставщиков официально обращался к МО с требованием увеличить граничные цены на продукты и приблизить их к реальным. Но в Минобороны идею не заценили и написали, что граничные цены «остаются без изменений».

Однако, отмечает эксперт, если цены не изменятся, то тогда изменится «качество пищи, которая в итоге попадет на стол украинскому защитнику».