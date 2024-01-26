Реформа Государственной экологической инспекции Украины – один из приоритетов на 2024 год

Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил на итоговом совещании Государственной экологической инспекции в Хмельницком.

«Наш трек по исчислению ущерба окружающей среде имеет мировое значение – уже нет времени медлить с реформой государственного экологического контроля. Должны не медлить и делать реальные шаги в реформировании. Сейчас – конкретные цели и таймлайны», - заявил Руслан Стрелец.

Руслан Стрелец назвал задачи, стоящие на этом пути:

- устранить дублирование функций госконтроля другими органами, сконцентрировать их в рамках ГЭИ и перераспределить финансирование дублирующих органов путем создания единого ЦОИВ.

- усилить репутацию экологического инспектора. Уже есть видение, что нам нужно 8000 тыс. специалистов, избранных по прозрачным конкурсам и обновленной системе подготовки.

- повысить заработные платы. В 2024 году бюджет ГЭИ уже увеличен на 58% – в первую очередь это повышение уровня заработных плат и улучшение условий труда инспекторов.

- создать по меньшей мере 10 современных лабораторий по всей стране.

- сделать приложение ЭкоУгроза основным инструментом экологического инспектора. Для нас принципиально, чтобы в общий счет агрессору был включен и вред окружающей среде Крыма. В прошлом году ГЭИ начали работу по фиксации соответствующих фактов с помощью спутниковых снимков. Продолжим ее и дальше.

«Наш трек по исчислению ущерба окружающей среде масштабируется. Ущерб окружающей среде, о котором мы говорим на международной арене – это наработка наших экоинспекторов. Они необходимы как для выплаты россией репараций, так и развития уникальных практик на международном уровне: показать экологическую цену войны, трансформировать будущие войны и остановить потенциального агрессора», – отметил Руслан Стрелец.

По словам Руслана Стрельца, Госэкоинспекция будущего – это орган с двухуровневой системой контроля не только промышленных предприятий или объектов загрязнения, но и сохранение живой природы.