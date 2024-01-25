Политолог Виталий Кулик заявил, что боевое столкновение мировых потуг с ядерным оружием произойдет вряд ли, скорее это будут гибридные войны на территории третьих государств.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Есть всегда шанс, что будет классическое противостояние, всегда есть. Но что такое классическое противостояние в сегодняшних условиях? Есть ядерные державы, обладающие оружием массового уничтожения. Если идет военная стычка между двумя ядерными государствами, то рано или поздно кто-нибудь из них запустит ядерную ракету. Тактическое ядерное оружие будет использовано, а это означает обмен и стратегическими ударами. Это апокалипсис», – объясняет Виталий Кулик.

Поэтому, уверен эксперт, непосредственное столкновение мировых потуг, обладающих ядерным оружием, которое может быстро и на 100% уничтожить противника, вряд ли будет. По мнению гостя программы, это противостояние будет носить не прямой, а скорее какой-то гибридный характер, возможно, это будут военные столкновения на территории третьих стран.

«По-моему, столкновение в том или ином варианте произойдет. Коснется ли мир ядерной войны или не коснется – это история другая. Как футуролог я скептик и считаю, что мы можем пережить возможность применения тактического ядерного оружия. Я говорю не в Украине, а вообще мир может быть свидетелем, что это оружие будет применено. Где оно может быть применено, я пока не готов сказать», - рассуждает Виталий Кулик.

По его словам, напряжение на фронте в Украине может казаться нам сверхнапряжением, что именно здесь основной фокус глобальной войны, а на самом деле оно может быть где-то, например, между Пакистаном и Индией. Попутно эксперт вспоминает, что перед Второй мировой войной, начиная с 1930-х годов, мир погружался в прокси-войны, и они нарастали одна за другой, а дальше произошло то, что произошло.

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