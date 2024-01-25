Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что бизнес не захочет заходить в Украину, пока люди уезжают за границу, потому что это потеря молодого трудоспособного поколения.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, множественное гражданство в Украине – это действительно хорошая идея, но сделать это нужно разумно, а также обратить внимание на другие сопутствующие моменты. В частности, он говорит о проблеме с тем, что бойцы ВСУ, не являющимися гражданами Украины, не могут получить здесь гражданство, на самом деле очень часто им отказывают, нужна упрощенная процедура. Тем более, добавляет эксперт, что у нас есть демографические проблемы.

«Мы понимаем, что сегодня, например, где-то 15 миллионов человек (ред. – уехали). 7 миллионов уехали сейчас, 4-5 миллионов до этого уезжали, еще уезжали, например. Реально вернуть можно будет 40%, ну, 50%, и это еще много, то есть это 3-4 миллиона человек», – рассказывает Георгий Биркадзе.

В то же время, добавляет он, Украине нужно, чтобы сюда заходил бизнес, чтобы в наше государство вкладывали деньги. Тем не менее, констатирует эксперт, у нас средний возраст населения сейчас составляет 40 лет, а в Турции – 30, поэтому понятно, что любой бизнесмен решит вкладывать деньги в Турцию, там есть молодое поколение.

«Поэтому нам нужно сегодня думать, как привлечь наших людей, как вернуть их, и быть справедливым перед своим народом, который сегодня защищает государство», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, дожмет ли ЕС Орбана, чтобы принять помощь Украине.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, сработает ли закон о множественном гражданстве, если его примут.





