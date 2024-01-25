ЭкоУгроза – это не только средство получения достоверной информации о состоянии окружающей среды в условиях вооруженной агрессии и информационной войны, но и платформа для активного участия граждан в сохранении природы.

Мобильное приложение и веб-ресурс, разработанные Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины позволяют не только следить за качеством воздуха, воды и уровнем радиационного загрязнения, но и реагировать на экологические опасности, возникающие в связи с вооруженной агрессией.

Граждане могут не только проверять актуальные данные об экологических условиях, но и активно сотрудничать с Госэкоинспекцией, сообщая обо всех фактах экологических нарушений. Это включает в себя информацию о пожарах в лесу, разливе нефтепродуктов, выбросах ядовитых веществ и другие преступления против окружающей среды. Данные, собранные через ЭкоУгроза, становятся основой для расчета экологического ущерба, нанесенного вооруженной агрессией, и для разработки стратегий быстрого устранения их последствий.

Граждане теперь могут оперативно извещать о фактах причинения вреда окружающей среде посредством электронного обращения через инструменты портала ЭкоЗагроза, такие как веб-сайт или мобильное приложение. Не только описывать факт причинения вреда, но также есть возможность делать фото-, видеофиксацию и указывать точное место через геодезические координаты.

Обращения, поступающие через портал ЭкоУгроза, не требуют ответа от заявителя. В систему загружаются результаты осмотра и расчет ущерба в случае обнаружения причиненного ущерба. Портал позволяет информировать заявителей о результатах рассмотрения обращений в режиме реального времени.

Продолжительность рассмотрения обращений из ЭкоУгрозы, не требующих согласования с Минокружения на проведение проверки (подготовка распорядительных документов и проведения обследования), в среднем уменьшилась с 30 рабочих дней до 10 рабочих дней. Это значительно улучшило эффективность и оперативность процесса обработки обращений, способствуя быстрому реагированию на экологические проблемы.

Таким образом, ЭкоУгроза определяется не только как информационный ресурс, но и как инструмент активного гражданского участия в решении экологических проблем, возникающих в условиях вооруженной агрессии РФ.