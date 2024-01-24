Нацгвардия Украины скрывает элитную силу в тени, но их уникальные операции станут частью мировой истории. Спецназовцы, известные как Омега, являются той невидимой силой, которая разрушает врага в глубине тыла, взрывается мосты и всегда первой прокладывает путь для победы.
Генерал-майор Павел Яцюк, начальник Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, раскрывает впечатляющие детали подготовки и операций спецназовцев. По его словам, отбор в это подразделение является самым строгим, а подготовка включает в себя высокотехнологичные методы и упражнения, превосходящие стандартные требования.
Спецназовцы Омега становятся не только воинами, но и вышколенными стратегами и мастерами тактики. Они выполняют задачи в условиях наивысшего риска и демонстрируют беспрецедентный профессионализм», – подчеркнул генерал-майор.
Эти спецназовцы играют ключевую роль в российско-украинской войне, прокладывая путь для победы и защищая национальную безопасность Украины.
Работа этого подразделения признается одним из наиболее эффективных элементов оборонной системы страны, совершенствуя свое мастерство и повышая стандарты военной элиты.
Присоединяйтесь к интернет-ресурсам Центра СП "ОМЕГА", а именно:
Страница Фейсбук https://www.facebook.com/CentromegaNGU/
Страница Инстаграмм https://www.instagram.com/soc_ngu_omega/
Страница ТикТок https://www.tiktok.com/@soc_ngu_omega
Страница YouTube https://www.youtube.com/@Centr_omega_NGU
Официальный телеграмм-канал https://t.me/Centr_omega_NGU