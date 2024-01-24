Нацгвардия Украины скрывает элитную силу в тени, но их уникальные операции станут частью мировой истории. Спецназовцы, известные как Омега, являются той невидимой силой, которая разрушает врага в глубине тыла, взрывается мосты и всегда первой прокладывает путь для победы.

Генерал-майор Павел Яцюк, начальник Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, раскрывает впечатляющие детали подготовки и операций спецназовцев. По его словам, отбор в это подразделение является самым строгим, а подготовка включает в себя высокотехнологичные методы и упражнения, превосходящие стандартные требования.

Спецназовцы Омега становятся не только воинами, но и вышколенными стратегами и мастерами тактики. Они выполняют задачи в условиях наивысшего риска и демонстрируют беспрецедентный профессионализм», – подчеркнул генерал-майор.

Эти спецназовцы играют ключевую роль в российско-украинской войне, прокладывая путь для победы и защищая национальную безопасность Украины.

Работа этого подразделения признается одним из наиболее эффективных элементов оборонной системы страны, совершенствуя свое мастерство и повышая стандарты военной элиты.

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