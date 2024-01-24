Об итогах работы Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству в 2023 году говорили во время пресс-конференции в «Укринформе».

Как сообщил заместитель председателя Комитета Арсений Пушкаренко, в прошлом году Комитет провел 46 заседаний. Верховная Рада Украины приняла 32 закона, направленных на противодействие российской вооруженной агрессии, по которым Комитет был определен главным. В частности, были денонсированы международные соглашения по России, Беларуси и в рамках СНГ.

Отдельно остановились на стратегическом вопросе интеграции Украины в Европейский Союз. Арсений Пушкаренко отметил, что для успешного начала переговорного процесса о членстве в ЕС необходимо до марта 2024 г. принять еще 4 дополнительных рекомендации Европейской Комиссии, а пока Еврокомиссия готовит переговорную "рамку", которую должен утвердить Евросовет.

«На пути Украины в Европейский Союз ключевую роль играет Верховная Рада, которая должна четко и эффективно отработать законодательное направление евроинтеграции. В настоящее время проанализировано около 28 тысяч правовых актов ЕС. По предварительной оценке, более 23 тысяч из них совместимы с европейским законодательством. Еще более 1,5 тысяч уже полностью имплементированы в украинское законодательство. В то же время минимум три тысячи правовых актов еще подлежат дальнейшей имплементации в украинское законодательство», – заявил Арсений Пушкаренко.

Среди ближайших задач Комитета была названа помощь дипломатическому корпусу во главе с Президентом Украины в подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится с 9 по 11 июля 2024 года. Есть все основания надеяться, что по его итогам Украина станет на шаг ближе к членству в Североатлантическом Альянсе. Кроме того, будет продолжена работа по созданию политического диалога, направленного на аннулирование членства России в Организации Объединенных Наций и в Совбезе ООН. Министерство иностранных дел Украины уже официально обратило внимание стран-членов ООН на тот факт, что Россия никогда не проходила обязательную уставную процедуру принятия в ООН. И теперь этот факт должен быть в центре внимания стран, входящих в эту Организацию.

Также во время пресс-конференции руководство Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству напомнило, что согласно Конституции Украины, именно Президент осуществляет общее руководство внешнеполитической деятельностью государства. И недавно Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект «О внесении изменений в Закон Украины "О дипломатической службе" об усовершенствовании прохождения дипломатической службы». Уже в ближайшее время Комитет приступит к рассмотрению законопроекта, подготовленного Министерством иностранных дел.

"Этот законопроект как раз и отвечает на те вызовы, которые стоят сегодня перед украинской дипломатией, совершенствует его работу, дает новые возможности и, конечно, усиливает контроль за кадровой политикой среди наших дипломатов", - пояснил Арсений Пушкаренко.