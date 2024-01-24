Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что закон о множественном гражданстве не поможет нам вернуть украинцев из-за границы, для этого нужно показать, что у нас жить лучше.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что, когда ты что-то стратегически делаешь, когда ты руководитель страны, руководитель холинга или просто какой-то серьезный руководитель, любой твой шаг должен обязательно отвечать на один вопрос: для чего ты это делаешь, какая цель?», – отмечает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, сегодня, к сожалению, в нашей стране осталось 30 миллионов человек, если брать, что 7 миллионов выехали из-за войны и еще где-то 7-8 просто выезжали с 1991 года. По его мнению, если кто-то хочет множественным гражданством вернуть людей в страну, то это можно сделать иначе.

«Есть три ключевых позиции, как можно этих людей заинтересовать вернуться. Первая – это безопасность, вторая – это экономическая составляющая, третья – это справедливость и коррупция. Если люди не будут ощущать эти три базовые позиции в нашей стране, они возвращаться не будут. Вы можете давать паспорта, говорить, что мы вам построим квартиры, но человек должен понимать, что у нас лучше жить», - объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, здесь вообще нужно смотреть с другой стороны, и, например, глубже отрабатывать вопрос вида на жительство. В частности, отмечает он, сегодня, чтобы получить временный вид, нужно потратить целых три месяца, вот это нужно исправлять.

Как сообщала Politeka, Ус рассказал, что на сайте ООН речь не идет об обстрелах Украины и Израиля.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, решают ли власти проблемы с киевским метро.





