Пока в стране идет война, преступники пытаются извлечь из нее свою выгоду, пишет портал «Стена» .

Устраивая настоящие боевые действия на мирной территории. Так в столице появилась своя очень опасная банда. Она занималась похищением людей и грабежами. В поле зрения бандитов попадали преимущественно обеспеченные украинцы, занимающиеся криптовалютой.

В минувший понедельник Национальной полиции удалось задержать всю банду. Как все происходило, можно увидеть на видео. В полиции отмечают, что организация группировки была на самом высоком уровне. Преступники прорабатывали планы очень тщательно. Досконально изучали своих жертв, а реализовывали все с особой жестокостью.

Задержание банды преступников. Фото: НПУ

Об этом свидетельствует один из последних эпизодов. Так, в августе 2023 года в Киевской области участники банды похитили водителя одной из столичных семей, которая занималась "криптой". Путем пыток и избиениями водителя, бандиты узнали план дома, пути проникновения, наличие охраны и другие детали. План был проникнуть, взять в заложники одного из членов семьи и получить выкуп. И таких эпизодов достаточно.

Задержание банды преступников. Фото: НПУ

Масштабы преступной группировки впечатляют. Ее участников задержали 22 января практически одновременно в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.

К тому же, в банде находились молодые и здоровые мужчины от 23 до 40 лет. У преступников изъяли множество ювелирных украшений, валюты, современное автоматическое оружие, глушители связи, автомобили и даже гранатометы. Все подозреваемые были задержаны по статье 208 УК. Кроме того, им будут предъявлены обвинения еще по ряду статей: разбой, незаконное лишение свободы и другие.

Подозреваемым за совершение ряда таких преступлений светит срок лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.