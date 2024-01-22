Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях военного времени, в течение 2023 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Прежде всего, с целью результативного санкционирования действий страны-террориста, Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение России финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле.

В свою очередь, в рамках операционной деятельности, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1122 материала (608 обобщенных материалов и 514 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 102,1 млрд гривен.

За 2023 год сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 4,1 млрд. гривен.

В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп; коллаборационной деятельностью; публичными призывами лиц к изменению или свержению конституционного строя или изменений границ территории или государственной границы Украины, лиц, к которым применены санкции).

Так, за 2023 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 267 таких материалов.

Полная информация о результаты деятельности Госфинмонторинга в 2023 году.

