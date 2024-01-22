Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Брауэра о том, что Альянсу надо готовиться к войне с рф в ближайшие 2 десятилетия.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Он рассказал все подробности по этому поводу. В случае начала войны, заявил адмирал Роб Бауэр, придется мобилизовать большое количество населения. Представляете? Придется, оказывается, мобилизовать большое количество населения. А мы думали, придется водить хороводы и вплетать васильки в волосы прекрасных дев…», - комментирует Михаил Шейтельман.

Дальше, рассказывает он, Роб Брауэр заявил, что мы сейчас находимся в мире, который не является сам собой разумеющимся, поэтому надо подготовиться к конфликту с россией. По словам эксперта, в таком случае возникает вопрос: а раньше к чему НАТО готовилось? Как он подчеркивает, НАТО – это организация, которая про войну, а не про культурное сотрудничество с Белуджистаном, поэтому понятно, что надо готовиться, война с россией уже идет столько времени.

Кроме того, продолжает политтехнолог, Роб Брауэр раскрыл большой секрет, заявив, что, помимо подготовки к мобилизации, странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов. Оказывается, констатирует он, для войны нужно оружие и боеприпасы, чтобы выпускать их достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт.

«Вот, понимаете, в чем секрет, который раскрыл для нас адмирал Роб Бауэр? Секрет в том, что, оказывается, если оружие кончилось, то воевать вообще не получится. И, оказывается, оружие нужно произвести, тогда у тебя будет оружие и ты будешь воевать с россией. Вот это сенсационное, я считаю, заявление. Адмирал очевидность. Ну, слава Богу, что сообразили, 2 года войны всего», - заключает Михаил Шейтельман.

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