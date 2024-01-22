После распада Советского Союза Украина сохранила значительную часть промышленного производства и экономику крупных предприятий, которая характеризовалась сложными производственными цепями. Однако, происходившие впоследствии трансформационные процессы не способствовали существенному изменению модели уже независимой национальной экономики.

Из-за медленного проведения реформ и коррупции Украина не смогла стать страной-производителем технологических товаров высокой добавленной стоимости, несмотря на значительный научный потенциал и наличие квалифицированных кадров. Советские и постсоветские условия подорвали чувство права собственности, а также предпринимательский дух среди украинцев.

Изменения правительства часто приводили к изменению направлений экономического развития. Приватизация привела к возникновению явления олигархии, продолжившему консервировать существующие проблемы.

Важно, что после победы Украине необходимо сформировать честные и справедливые условия ведения бизнеса, которые будут четко регулировать создание и развитие малых и средних предприятий. Это позволит как государству, так и предпринимателям развиваться, при этом обеспечивая обязательную уплату налогов и устойчивость системы. Такие условия могут способствовать формированию благоприятного инвестиционного имиджа страны, необходимого для будущего восстановления и органической интеграции в европейское пространство.

Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis