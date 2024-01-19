Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак прокомментировал информацию, что СБУ задержала вагнеровца, который должен был приехать из беларуси и корректировать атаки рф по нашей энергетической инфраструктуре.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как подчеркивает гость программы, это очередной пример блестяще проведенной операции, в том числе контрразведки СБУ, поскольку об этом вагнеровце знали, пока он был еще в беларуси, все его шаги фиксировались. И цель этого диверсанта, констатирует он, была корректировать российские ракеты, оставить Киев без света, так что можно только поаплодировать главе СБУ и всей спецслужбе.

«Мы шутили раньше: вот бы нам украинский Моссад создать. Я думаю, что Израильский Моссад сегодня может позаимствовать для себя ряд спецопераций, которые проводит СБУ и на территории врага, и на временно оккупированной, и внутри страны», - утверждает Дмитрий Спивак.

К тому же, добавляет он, это касается и кибербезопасности, ведь российские киберподразделения считаются одними из самых сильных в мире, было более 4 тысяч атак за предыдущее время, мы отразили. А что касается этого задержанного диверсанта, отмечает гость программы, то можно только представить себе, каковы были бы разрушения в нашей энергетической структуре, но СБУ проявила высочайший уровень профессионализма.

«У нас сформированы спецслужбы, которые сегодня, я считаю, не уступают топовым спецслужбам мира. За эти почти два года создана мощнейшая спецслужба, контрразведка, киберпезопасность, направление борьбы с терроризмом. Прекрасная история, можем этим гордиться», - заключает Дмитрий Спивак.

Как сообщала Politeka, Атаманова предупредила, что в беларуси готовится мобилизация, но власти боятся, что люди поднимут бунты.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что задумал путин для беларуси.