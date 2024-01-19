Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что риски Третьей мировой есть, это может быть страны Балтии, а потому ЕС и НАТО должны готовиться, чтобы это предотвратить.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Надеюсь, что не может быть Третьей мировой войны, я очень на это рассчитываю. Но единственный случай, когда может начаться война, а это действительно может быть, это за Калининград, когда россия начнет полномасштабную войну со странами Балтии, и при условии, что Европа отказалась от Украины», - рассуждает Георгий Биркадзе.

По его словам, это может, конечно, быть, но стоит послушать, что говорят и министр обороны Британии Грант Шаппс, и президент Польши Анджей Дуда, они нас поддерживают. Тем не менее, утверждает эксперт, он пока не видит на европейских площадках таких фигур, как наш президент Зеленский, который после вторжения россии будет так мощно защищать свое государство.

Так что, констатирует он, сегодня нужно быть готовыми ко всему. К тому же, добавляет эксперт, готовиться нужно и Евросоюзу, и НАТО, нужно заниматься развитием, расширением ВПК, иначе эти институты могут исчезнуть, распасться.

«Нужно, чтобы Европа поняла, что сегодня нужно вкладывать деньги в ВПК. Мы видим, что есть очень много стран, которые до сих пор не дали нам помощь оружием, потому что у них его нет или есть консервация. Также мы знаем, что из миллиона снарядов мы получили только 500 тысяч. Пожалуйста, вот вам пример, когда мы видим, что Европа слаба», – объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал ситуацию с возможной победой Трампа на президентских выборах в США.

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