С 12 по 18 января 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 104 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 233 протокола об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 61 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 58 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 548 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 3 млн. 407 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 342 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Житомирская Тернопольская и Харьковская области.

Инспекцией Полесского округа предъявлена ​​претензия Хорошевскому поссовету на сумму 1 млн 890 тыс. 888 грн. за незаконную порубку 286 деревьев разных пород, на землях коммунальной собственности, недалеко от населенного пункта Дворище Хорошевского поселкового совета Житомирского района.

Инспекцией в Тернопольской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 597 тыс. 692 грн. за незаконную рубку деревьев в полосе отвода автомобильной дороги Галич-Подгайцы-Сатанов, за пределами населенного пункта с. Красное Гримайловского поселкового совета Чортковского района. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП № 3 (пгт. Гусятин) Чертковского РПП ГУНП в Тернопольской области.

Инспекцией в Харьковской области проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Богодуховскому городскому совету на сумму 930 тыс. 462 грн. за самопроизвольное водопользование (подземные воды). Материалы направлены в Богодуховскую окружную прокуратуру.