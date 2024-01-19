Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что беларусь стала заложником путина, он может использовать ее в качестве поля для ядерного удара со стороны Запада после серии провокаций.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«россия подставляет беларусь фактически под удар тактического ядерного оружия. Что сделал путин? Поставив ядерное оружие в беларусь, он сказал: смотрите, если вы хотите обменяться ядерными ударами, ядерным тактическим оружием, вот вам, пожалуйста, беларусь», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По его словам, здесь классно всем, особенно россии, но только не беларуси. Как объясняет гость программы, в этом случае возникнет вопрос, чья это атака: беларуси, бандитских формирований с территории беларуси или российских войск – еще одна задача для НАТО. А дальше, констатирует он, спровоцируют атаку, будто Польша начала что-то против беларуси, и лукашенко наденет военную форму.

«Поэтому ситуация такова, что именно белорусский фланг россия подставляет под удар, беларусь как разменная монета. Я белорусам реально не завидую, потому что у них серьезные проблемы, раньше у них этих проблем не было. А сейчас, когда они говорят, что у них разворачивается ядерное оружие, автоматически что это значит? Что то, что раньше на них не было нацелено, сейчас нацелено», - объясняет Александр Мусиенко.

путину, констатирует гость программы, это выгодно, потому что он начнет сбрасывать всю вину на беларусь, но это член ОДКБ, будет говорить, что НАТО должны сдерживаться, и тогда сама россия будет сдерживаться, ударами обменялись и достаточно, а вообще надо договариваться, и так появится переговорная позиция. То есть, утверждает эксперт, для россии беларусь – это всегда запасной вариант.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, какие надбавки получат сдающие кровь пенсионеры.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, будет ли война между НАТО и россией в 2025 году.





