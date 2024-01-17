Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что законопроектом о мобилизации должны заниматься профессионалы и с учетом демократических прав и свобод граждан, а не так, как мы это видели.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Что касается этой ситуации с новым законопроектом о мобилизации, комментирует гость программы, то действующий закон был утвержден в 1992 году, и он действительно требует улучшений, действительно требуется новый, ведь обстановка и ситуация в стране изменилась. Но вся проблема в том, подчеркивает он, как власть его делает, как они его принимают, это и вызывает все вопросы.

«Потому что за дело взялись люди, которые вообще не понимают, что такое мобилизация и мобилизационная подготовка. Почему? Потому что они в армии не служили. А если и служили, то солдатами и то где-то там прятались, может быть, песни пели в художественной самодеятельности. Этими делами должны заниматься профессионалы», - объясняет Олег Стариков.

По словам эксперта, конечно, в Украине надо менять и закон о мобилизации, и многие другие вещи, но не такими же методами. Он подчеркивает, что ни у кого не получится силовой составляющей заставить украинский народ что-то делать, потому что мы уже сполна почувствовали, что такое свобода, что такое демократия. А потому, констатирует гость программы, не следует вводить такие авторитарные методы, которые мы видели в том законопроекте о мобилизации.

«А они пытаются сделать, как в российской федерации. Интересно, те – авторитаризм, мы – демократия. Мы что, тоже тут авторитаризм строим?», - спрашивает Олег Стариков.

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