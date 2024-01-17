Тарологиня Ирина Гергель заявила, что Украина сможет стать наставником всего мира, но для этого нужно измениться внутри себя, духовно вырасти.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

У нашей страны миссия велика – стать наставником мира. Или не стать. Это не я сказала, это сказал учитель, у которого я учусь, Алакх Ниранжан. Он говорил, что Украина – великий наставник мира.

И тут снова отвергаю гордыню. Этому нас в Ведической академии учили, и я каждого своего ученика учу: не поведитесь на гордыню, потому что это то, что омрачает умы. Мы такие классные, молодцы… Мы молодцы, когда внутри себя вырастим как раз духовную чистоту. А ведь это зависит от каждого человека, абсолютно от каждого: как мама воспитывает своих детей, как учителя воспитывают учеников, как они относятся к своим учителям, какое руководство мы выбираем – это все живет у нас внутри.

Нет такой силы, которая может что-то изменить, если мы не изменимся внутри себя. Потому что те, которые сейчас воруют, мы их тоже выбирали. Те, которым мы давали власть, мы же их тоже выбирали. Каждый народ достоин того, чего он достоин. Когда мы переосмыслим это все, когда мы поймем, что мы хотим сами от себя, по которым путям мы хотим идти, мы захотим тогда идти и делать по-другому.

А это начинается с каждого дня. Если ты не можешь изменить мир сейчас глобально, то это не беда. Ты можешь сделать крошечную капельку в своем окружении, помочь тому, кому ты помогаешь. И если мы не будем сейчас помогать своим ребятам, мы тоже не знаем, куда денемся. Каждая капелька сейчас важна, вот просто нужно это делать.

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