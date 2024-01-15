Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

01.11.2023 года на телефонную «горячую линию» Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение по поводу незаконной порубки деревьев между населенными пунктами с. Будище и с. Буряковка на землях коммунальной собственности Пулинского территориального общества Житомирской области.

В ходе рассмотрения обращения государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа обследована вышеупомянутая территория и установлен факт незаконной порубки 222 деревьев разных пород.

С целью установления лиц, совершивших порубку, и принятие предусмотренных законодательством мер реагирования Инспекцией направлено соответствующее письмо в адрес отделения полиции № 4 Житомирского районного управления полиции ГУНП в Житомирской области.

Лица, совершившие порубку, органами полиции установлены не были.

Требованиями части второй статьи 107 Лесного кодекса Украины четко указано, что вред, причиненный лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановления лиц, виновных в причинении вреда, возмещается органом местного самоуправления, в пределах территории которого находится лес, которому был причинен вред – в данном случае Пулинский поселковый совет.

Для подтверждения принадлежности территории, на которой обнаружена указанная выше порубка, Инспекцией по адресу Житомирского филиала ГП «Научно-исследовательский институт землеустройства» отправлен соответствующий запрос. По его результатам рассмотрения было установлено, что согласно имеющимся материалам, которые находятся в архиве филиала, земельный участок, на котором проведена порубка, относится к землям лесохозяйственного назначения.

«Инспекцией осуществлен расчет размера ущерба, причиненного лесу незаконной порубкой деревьев, который составляет 1 млн. 797 тыс. 949 грн., – рассказывает начальник Инспекции Евгений Медведовский. – Руководствуясь статьями 20-2, 68, Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» , статьей 40 Закона Украины «О растительном мире» статьи 69, частью 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины, статьей 222 Хозяйственного кодекса Украины, статьей 19 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Государственная экологическая инспекция Полесского округа направила Пулинскому поселковому совету на указанную сумму ущерба».

В случае отказа от добровольной уплаты причиненного государству ущерба Государственная экологическая инспекция Полесского округа будет вынуждена обратиться в судебные органы для принудительного их взыскания.