Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Швеция заявила о том, что в ближайшие 5 лет россия будет воевать с Евросоюзом и им уже нужно готовить военно-оборонный комплекс. Почему сейчас прозвучало это заявление и для кого оно?

Шведы – очень дальновидные люди, они очень оберегают свою страну и свой народ. И они делают не то, что шаг вперед, они делают три шага вперед. Видимо, прошла какая-то информация. Думаю, касательно не столько Швеции, сколько Финляндии и сколько Эстонии, потому что уже неоднократно расклады показывали, что россия готовит серьезный теракт на территории Эстонии, который может очень сильно ударить по стране.

Я думаю, что вся эта информация уже постепенно через шпионов и через тех, кто переходит на другую сторону, сдается. Поэтому Швеция очень серьезно ее восприняла. Давайте пока не будем брать всю Европу. Реально ли, что россия начнет войну против балтийских стран? Да, конфликт будет. россию опять утопят в пропаганде. Ой-ой-ой, что же тут показывается.

Первая карта – Сарасвати в перевернутой позиции, которая говорит о том, что конфликт уже есть, не то, что он будет, он уже есть, и каждая сторона уже находится в этом конфликте, в противостоянии. Следующая перевернутая карта – это наш слух, то, что приходит к нам через уши. В перевернутом состоянии это говорится о том, что сейчас будет выливаться огромное количество информации, как пропаганды, внушения людям, лжи, очень много лжи будет. Чтобы убедить россиян, что им нужно воевать еще с балтийскими странами, представляете, сколько пропаганды надо еще туда влить.

К чему это все ведет? Это ведет к полному разрыву. То есть, если у балтийских стран существовали какие-то связи с россией в плане коммерческих, каких-то организаций, куда они вместе входили, то все, идет полный разрыв, развод, раздел.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что сейчас прежде всего нужно навести порядок в Верховной Раде.

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