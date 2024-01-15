Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал визит Риши Сунака в Киев и новый договор безопасности, а также рассказал, какую сумму помощи мы получим в 2024 году.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Рад был я увидеть Сунака в Киеве или рад больше, что мы получим 3 миллиарда долларов? Я рад, что мы получаем 3 миллиарда долларов от Британии, скажу откровенно. Потому что сунаки и джонсоны могут быть разными, но помощь идет нашей стране», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, в 2022 году мы получили 20 миллиардов долларов военной помощи, в 2023 году - 24 миллиарда, в 2024 году это уже будет 50 миллиардов от США. По мнению эксперта, Конгресс проголосует и все будет хорошо, кроме того, Украина получает помощь от Японии, Дании, Норвегии, Канады, Британии.

«Это будет втрое больше, чем 24 миллиарда. Вопрос – а почему? Я считаю, что потому что будет победа. Нам нужно готовиться. Когда мы говорим, что нам не дадут деньги… Дадут, я уверен в этом», - утверждает Георгий Биркадзе.

А сейчас, констатирует эксперт, мы видели Риши Сунака в Киеве и подписали договор безопасности. По его словам, надо всегда сравнивать, что мы имели и имеем, а не имели мы фактически ничего, был разве что договор с Британией и Польшей, но теперь – конкретный двусторонний документ безопасности, дальше таких будет только больше.

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