Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, у нас власть была очень оптимистична по поводу некоторых вопросов, например, по поводу контрнаступления, эту тему очень подогревали, а оказалось, что все получилось не так, как хотелось. А потому, констатирует он, западные партнеры стали задаваться вопросом, стоит ли во все это вкладываться. А тем временем, добавляет журналист, у уже речь идет о новом контрнаступлении, очередная заявка, только надо ее воплотить, а не просто говорить.

«Более того, как всегда, мы это знаем, если происходят какие-то политические пертурбации, избирательная кампания, то политики и просто представители любого народа фокусируют внимание на каких-то внутренних процессах, и процессы большой политики уходят на второй план. Это и оказалось западней для Байдена, который хотел сделать Украину фишкой своей избирательной кампании, а ситуация и время перестали работать на этого человека», - объясняет Виталий Дикий.

И с этим, утверждает он, надо считаться, потому что, если ты приезжаешь и постоянно просишь денег, ты должен дать что-то взамен. А потому, констатирует журналист, логично, когда республиканцы говорят, что дали бы деньги на помощь Украине, но хотят, чтобы Байден представил стратегию победы или какой-то этапный период каких-то реализуемых целей для того, чтобы понимать, на что давать эту помощь.

«Мне как украинцу очень прискорбно об этом говорить, но это играет сейчас важную роль. Кто платит деньги, тот и влияет на определенные процессы. Постоянно давать деньги в таком большом объеме… Это мы и сами понимаем, и украинская власть должна была понимать, что это может закончится рано или поздно. Поэтому очень серьезная проблема Зеленского, ему нужно заниматься поиском каких-то более убедительных аргументов или подбирать какой-то определенный фактаж для того, чтобы быть более убедительным в глазах наших партнеров», - заключает Виталий Дикий.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что пенсионеры в возрасте 80 лет, живущие сами и нуждающиеся в уходе, имеют право на прибавку к пенсии.

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