Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что все время нас кормили обещаниями о 2-3 неделях, великом контрнаступлении, и это сыграло с нами злую шутку.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Украинское общество, пространство украинских отношений действительно находится в состоянии, которое можно описать как легкий каматоз или, как последствия для боксеров, людей, которые занимались контактными единоборствами, легкий нокдаун, когда уже клиент поплыл, но еще на ногах держится, руки держит», - отмечает Александр Новохатский.

По его словам, пространство общественной мысли как раз и находится в состоянии полной растерянности, потому что мы на самом деле не оправились еще от удара, которой нанесла россия в 24 февраля 2022 года. А что касается информационной картинки, которая не соответствует действительности, объясняет аналитик, то это следствие решения, которое приняло наше политическое руководство.

«Рядовой человек всегда ориентируется на некую картинку. Вот есть картинка, образ, и в этой картинке, образе все понятно, не надо никаких книжек читать. Вот есть картинка и все хорошо, 2-3 недели, контрнаступление, вот тут у нас герой-спаситель. В арабском мире есть такой персонаж, которого зовут Абу Али, это рыцарь, которому все по плечу и он за всех все решает. Вот образ этого Абу Али, альфа-самца, чудесного ингредиента Вооруженных сил, который только одним свои взглядом убивает врагов или жестом, сегодня рассыпался», - объясняет Александр Новохатский.

И причина, констатирует он, очень простая: на оригинал налепили образ, который ему не соответствует, и оригинал проявил реальность. По словам эксперт, это важно понимать для любого технолога, для любого пиарщика, что не надо выстраивать совершенно чужой образ вокруг оригинала, нельзя взять что-то с Луны, Марса или потолка, это не прирастет к реальному человеку, структуре или ситуации.

Как сообщала Politeka, Томенко объяснил, что внутренние враги – это такая же угроза, как и внешние, поэтому в этом году Украина должна побороть коррупцию.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, что теперь будет с должниками за коммуналку.