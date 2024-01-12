Медиум Анна Атаманова заявила, что сейчас прежде всего нужно навести порядок в Верховной Раде.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я сейчас вижу такую картинку: на центр, Верховную раду наложился магический круг, чтобы был распад, хаос, ссоры, беспорядок полный. В последнее время мы будем замечать такие моменты и законопроекты, которые вовсе не будут вкладываться у обычных рядовых граждан Украины даже в голове.

Вот сейчас ко мне пришли духи, они говорят, что вообще неправильное место расположения Верховной Рады. Там открытый портал, тянущий вниз, агрессия, бушуют эмоции. И там постоянно будет беспорядок, постоянно изменения, постоянно недовольство, друг друга будут провоцировать, подставлять.

российские, пророссийские деятели в Украине боятся выигрыша Украины? И какая у них сейчас стратегия?

Нет, не все боятся. Мало кто верит в силу и реальную победу Украины. Нужно навести порядок прежде всего в Верховной Раде. Пока там не будет порядка и справедливого отношения, уравновешивания прав между обычными людьми, украинцами, и чиновниками не будет.

Распустит ли Зеленский Верховную Раду в этом году?

Кардинально нет, частично будут изменения, претензии, суды, очень много будет в прокуратуру запросов еще на несколько лет. Но полностью нет, потому что нельзя показывать, что он слаб. Ему нужно удержать равновесие и не показывать беспорядок, который будет происходить в Украине, особенно в 2024 году.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, какие изменения нас ждут в январе на фронте и с обстрелами.

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