Народный депутат Украины Роман Бабий заявил, что задержки с помощью Запада не должны влиять на выплаты зарплат и пенсий украинцам, государство должно было решить вопрос резервных источников финансирования.

Об этом он рассказал в интервью Геннадию Кирии на канале my.ua.

По словам гостя программы, именно поддержка международных партнеров покрывает наши расходы на государственные зарплаты и социальные выплаты, если этого не будет, то по меньшей мере своевременных выплат, в том числе и пенсий, также ожидать стоит. В то же время он надеется, что государство найдет соответствующий резерв, потому что наименее социально защищенные граждане все-таки должны получать соответствующую компенсацию.

«Мы знаем, что с пенсии при ее нынешнем размере невозможно сделать какие-либо сбережения в отличие от зарплат бюджетников. Там тоже зависит от того, какую именно человек зарплату получает, но там возможны какие-то сбережения. Для пенсионеров мы понимаем, что такого нет. Поэтому прекратить выплаты пенсионерам – это фактически обречь их на нищенское существование, отсутствие элементарных продуктов питания и т.д.», - подчеркивает Роман Бабий.

По его мнению, здесь следует вернуться к бюджету на 2024 год, к финансированию сериалов, вещания, телеканала «Дом», что вряд ли настолько необходимо во время войны. В то же время, констатирует гость программы, прежде всего, нужно думать о гражданах, о пенсионерах и бюджетниках, государство обязано обеспечивать во время войны хоть минимальные возможности для жизни.

«Вопрос каких-то резервных вариантов, резервных источников финансирования должен быть готов к тому, как мы узнали, что Конгресс может вовремя не проголосовать за помощь Украине. Но, по моему впечатлению, этого не делалось. Самое простое решение в этом случае – объявить: «Извините, нам не дали помощи, мы вам пока не будем выплачивать, подождем помощи». Это самое простое решение, но самое плохое для незащищенных граждан», - заключает Роман Бабий.

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