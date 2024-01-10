Причины недоверия 75,7% украинцев к лидеру "Евросолидарности" Петра Порошенко — в обогащении во время войны, непрозрачных схемах заработка, переговорах с врагами Украины. Так прокомментировал высокий антирейтинг Порошенко политический эксперт Алексей Курпас в своем блоге на korrespondent.net, пишут "Факты"

По словам эксперта, высокий уровень недоверия украинцев к Порошенко сформировался не за один день и имеет под собой весомую почву.



"Здесь и ложь закончить АТО через неделю. Здесь и "Жму руку! Обнимаю!", которое "льдотам" подобострастно шептал в ухо путлеру сразу после того, как в эфире со слезами на глазах рассказывал о наших павших под Дебальцевым воинах. Торговля на крови украинцев – фабрика "Рошен" в Липецке во времена АТО. Схематоз с Медведчуком по газовой трубе. Торговля по "ЛНР" и "ДНР" под пластинку "Роттердам+". И отдых на яхтах и ​​Мальдивах. И разворовывание друзьями-Свинарчуками украинской оборонки, из-за чего мы оказались неготовы технически к широкомасштабному вторжению врага», — считает политический эксперт.



Помимо этого, Курпас отмечает как причину высокого антирейтинга и действия Порошенко во время войны."…Фантастическое обогащение за эти два года. Не понимаю, что нужно делать, чтобы войти в топ-3 олигархов? Как можно честно заработать почти 1 млрд в то время, когда украинцы становятся беднее, а страна просит международной помощи? Вот почему 41% опрошенных считают, что моральные качества Порошенко хуже всего подходят для современной Украины», — отмечает Алексей Курпас.





Среди причин разочарования украинцев в Порошенко политический эксперт также отмечает расхождение публичной позиции и высказываний экспрезидента по его действиям.

"Трудно рассчитывать на народную любовь, если ты одной рукой под камеры передаешь три „киевских торта“ на фронт, а другой берешь от пророссийского Орбана 37 миллионов… Сеет уныние, обогащается и пиарится на крови: вот почему Порошенко — № 1 среди наиболее вредных политиков 2023 года, —резюмирует Курпас.



Как сообщалось ранее, Петру Порошенко не доверяют 75,7% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" только 5,2% опрошенных.

Также недавно стало известно о том, что во время войны, за 2023 год, Порошенко увеличил свое состояние почти до 1 млрд долларов, войдя в топ-3 олигархов страны.

К этому народный депутат попал в скандал с получением 37 миллионов от правительства Орбана.