Экстрасенс Дарина Фрейн провела разговор с Ярославом Мудрым и сообщила, каким он видит будущее Украины, что ей мешает, кто не хочет окончания войны и какие союзы нам нужны.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Каким Ярослав Мудрый видит будущую судьбу Украины как государства?

Первый ответ, который приходит – без врагов. Враги внутри, они были здесь всегда. Он в своем воплощении, будучи Ярославом Мудрым, искоренял, как он это называет, неверных, это людей, которые не хотят жить в развитом, на тот период осознанном обществе. Враги исчезнут, когда они убегут, их надо выгнать, а они сами не уедут. Он видит сейчас проблему во внутренних врагах. Как говорится, иногда с такими друзьями и врагов не надо.

Каким сейчас видит развитие событий Ярослав на войне? Что его беспокоит больше всего?

Говорит, есть три конкретные человека, которые не хотят, чтобы война заканчивалась. Двое из них в Украине, один в бизнесе, второй во власти, и третий в россии, он сбежал, это кто-то, кто убежал в начале войны туда. Говорит, эти люди блокируют решение.

На них всех укажут знаки. На первого, который во власти, какой-то скандал, то есть укажут его прошлые дела. На тот, который в бизнесе, укажет болезнь, человек заболеет, это будет известный какой-то бизнесмен, который вдруг чем-то сильно заболеет, это станет известно. А на того, кто в россии, ждет смерть. Как только этих людей уберут от власти, они перестанут принимать решения, тогда можно будет говорить о завершении.

Каким он видит будущее союза Украины?

Говорит, что во времена его правления он предлагал союзы, он не просился в союзы, он предлагал. Когда Украина начнет предлагать сама вступить, не мы хотим вступить куда-то, в НАТО, в Евросоюз. Он это показывает. Говорит, он приезжал в какие-то другие страны и предлагал быть партнерами. Должно быть что-то, что предложить. Нет еще таких союзов и, что интересно, нет еще таких стран.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, какие изменения нас ждут в январе на фронте и в обстрелах.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, будет ли у нас в январе блекаут.