Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал статью Die Welt о том, что ВСУ могут готовить операцию по освобождению Крыма, когда получат F-16.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, автор, вдохновившись успехами ВСУ в воздухе и на море, написал такую статью, а вдохновляться здесь действительно есть чем. Он напоминает, что украинские силы, не имея столь больших возможностей и потенциала, как россияне, провели много успешных операций, уничтожали и самолеты, и корабли врага. Попутно эксперт напоминает, что Зеленский в интервью для The Economist говорил о необходимости изоляции Крыма, а это в будущем может означать тотальное поражение россии.

«Автор, вдохновленный успехами украинских сил, говорит о том, что украинские войска успешно бьют по объектам врага в Крыму. Это так, украинская авиация за предыдущую неделю-две успешно поражает объекты, соответственно это может создавать предпосылки для уничтожения ПВО, затем дальнейших действий и захода в Крым. Но при условии, что Украина получит F-16 и сможет прикрывать группировку с воздуха», – отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, сегодня операции ВСУ направлены на уменьшение оборонных способностей и потенциала врага в оккупированном Крыму, на уничтожение логистических возможностей агрессора, чтобы он не мог поддерживать собственные группировки войск на оккупированных территориях левобережья Херсонщины, Запорожской области, но операция по деоккупации Крыма требует других средств.

«Для того, чтобы говорить об успешной наступательной операции, нужны, конечно, самолеты. Это минимум 18-20 самолетов F-16 на одно направление дополнительных к Су-24, которые используют наши Воздушные силы для ударов по Крыму. Это для того чтобы использовать их функционал нанесения ударов по объектам врага в оккупированном Крыму, и для них нужны дополнительные ракеты Taurus, SCALP-EG, Storm Shadow», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что путин снова вытащил свой последний козырь, то есть ядерное оружие, чтобы шантажировать мир на фоне волнений о помощи Украине.

Также Politeka писала о том, что Фейгин прокомментировал заявление Зеленского в интервью The Economist о том, что главная военная цель на 2024 год – изоляция Крыма.





