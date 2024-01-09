Российский оппозиционер Марк Фейгин прокомментировал заявление Зеленского в интервью The Economist о том, что главная военная цель на 2024 год – изоляция Крыма.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«А что означает изоляция? Первая мишень – это Крымский мост, то есть соединение с россией посредством этой артерии, этой коммуникации. Изоляция ведь это предполагает? Значит не должно туда идти автомобильное, дорожное движение, железнодорожное движение и так далее», - рассуждает Марк Фейгин.

Во-вторых, продолжает он, россия не должна иметь возможности использовать Крымский полуостров как реальную базу для обороны левого берега Днепра. То есть, констатирует оппозиционер, военные объекты должны быть либо под огневым тотальным контролем, либо уничтожены, либо абсолютно не функционировать.

Попутно гость программы вспоминает, что ВСУ взорвали десантный корабль «Новочеркасск», после чего остальные пришлось отвести из-за угрозы, что и по ним попадут. Да, отмечает он, тогда не все ракеты долетели, но те, которые долетели, попали прямо в самое мясо.

«То есть нужно, чтобы боеспособность, эффективность, возможность использования Черноморского флота, аэродромов, баз, техники, складов не была достаточной. То есть чтобы нельзя было это использовать без огневого контроля со стороны Украины. Что для этого надо? Понятно, что для этого надо дальнобойные ракеты», - заключает Марк Фейгин.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что ВСУ имели в 2023 году важные победы, хотя и не все удалось так, как планировалось, но ждем оружия от Запада и работаем над победой в 2024 году.

Также Politeka писала о том, что Позний рассказал, верят ли украинцы в будущее государства в 2024 году.