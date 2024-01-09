Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что путин снова вытащил свой последний козырь, то есть ядерное оружие, чтобы шантажировать мир на фоне волнений о помощи Украине.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если у кого-то были сомнения в том, что россия, агрессор, путин это сделает, то у меня не было каких-либо сомнений, потому что понятно, что российская стратегия предполагает деэскалацию через эскалацию в их помешанном воображении. То есть им нужно поднять до пика уровень угрозы, чтобы потом опять толкнуть Запад, шантажировать чем-то и искать пути диалога», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует эксперт, эта новость о ядерном оружии и белорусе появилась не просто так именно сейчас. По его словам, россия же намеренно это все делает, она демонстративно перемещает ядерное оружие, размещает его, разворачивает, чтобы все вокруг боялись.

«Это как раз момент, когда многие обсуждают итоги 2023 года для Украины, каким будет 2024 год, будет ли наступление с украинской стороны или попытки наступления, как было в 2023, будет ли другая стратегия, каким будет уровень нашего обеспечения со стороны Запада, помощь. Плюс сейчас мы ждем с нетерпением, что Конгресс проголосует пакет поддержки для Украины», – отмечает Александр Мусиенко.

И вот здесь, отмечает он, россия и открывает свой последний козырь – ядерное оружие. По его мнению, это очередной шантаж со стороны путина еще и в предвыборный год в США, чтобы по Украине с ним начали договариваться о прекращении огня, еще что-то. Именно поэтому, добавляет эксперт, у россии и появились ракеты из Северной Кореи, чтобы иметь возможность проводить террористические атаки и шантажировать нас.

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