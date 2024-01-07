Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как российская орда военного преступника Путина и «реформаторы» МОН «убивают» сковородиновский университет в Харькове

Вот читаю в харьковских СМИ, что среди главных приоритетов нынешних "реформаторов высшего образования" присоединение, а по факту ликвидация Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды?

Напомню, что этот вуз является одним из старейших в Харькове и был и остается не только образовательным, но и патриотическим воспитанием будущих учителей. На сайте Университета чествуют уже более 30 выпускников своего заведения, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины в войне с Россией от 2014 года. А в ночь с 5 на 6 июля 2022 года российская орда убийц разбомбила один из гуманитарных корпусов и уничтожила музей Университета, редакцию газеты «Учитель», зал заседаний, три лекционные аудитории, научную библиотеку… Взрывной волной выбито почти 4 тыс. кв. м. окон и оранжерея с уникальной коллекцией тропических растений. Из 215 композиций оконных витражей, представляющих историю развития университета и концепцию духовного пространства Украины, полностью уничтожены 123 витража…

Несмотря на это коллектив Университета в период Войны активно работает, занимается волонтерской деятельностью, осуществляет просветительскую работу. Например, только я со своими киевскими и переяславскими коллегами уже дважды в период военного положения участвовал в СКОВОРОДИНОВСКИХ международных научных и просветительских мероприятиях.

И тут наши «реформаторы» из МОН исподтишка решили добить этот Университет, формирующий территорию мировоззренческого УКРАИНСКОГО Харькова.

Интересно, что частные вузы Кивалова, Поплавского и других печально известных деятелей времен Януковича-Табачника или десятки фейковых частных образовательных учреждений без собственных преподавателей, помещений и лабораторий не мешают патриотам из Министерства образования, а известный и авторитетный Сковородиновский университет в Харькове

Убежден, что ликвидировать или оптимизировать во время войны нужно те вузы, которые готовили предателей и сепаратистов, а не воспитывающие героев и патриотов Украины!

П.С. Фото последствий «российского освобождения» украинского Харькова, сделанные мной во время пребывания в этом городе в декабре 2022 года.

Как видите, этот Университетский Григорий Савич Сковорода выжил во время бомбежки российской орды.

Надеюсь, что он выживет и во время очередной реформы МОН.