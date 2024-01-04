Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Правда ли, что врагу удалось вычислить, где находится наша ПВО после последнего обстрела?

Вы знаете, да, еще и такая карта выпадает… Я бы сказала, что здесь кто-то еще помог.

Этот человек, который помог слить места нахождения, пребывает в Киеве? Или он уже убежал?

Да, четко тут, слили. Спрашиваю в Киеве – иллюзия. Но здесь Высший суд, то есть настигнет кара, и достаточно быстро.

Сможем ли мы перехитрить врага и защитить нашу ПВО?

Да, сможем. Тут четко. Здесь карта Защиты выпадает, здесь Колесо Фортуны. Я думаю, что уже это сделали. Да, смотрите, здесь карта Хитрости, хитрых действий идет, да. И, опять же, карта Защиты.

У меня здесь Тройка кубка, и в этой карте как в масках. Я сейчас проверю, что он или она слили. Мы тоже прибегаем к хитрости. Где-то у нас настоящая ПВО, где-то у нас имитация ПВО.

То есть они могли врагу слить филькину грамоту?

Да, имитацию. Эта карта у меня очень часто об обмане, в масках, а под маской нечто другое скрывается. Да, здесь получается, что, если две цели, то одна точно была обманом. Этот человек не знал, что она не настоящая. А то, что касается другой ПВО, то тут тоже хитрые действия уже проведены.

Как сообщала Politeka, Фрейн предупредила о том, что сейчас у нас разгоняется много пропагандистских угроз, но это только паника.

Также Politeka писала о том, что Gaya сообщила, что на Украине было давнее проклятие, но в этом году оно заканчивается и мы будем переживать большой расцвет.