Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Есть у нынешней власти такая традиция: сначала громко заявить о борьбе с очередным политическим или экономическим злом, а через несколько недель договориться с этим злом и забыть о своих обещаниях. Классическим принципом такого типичного уже парламентского цинизма является история с «наказанием» депутатов запрещенных партий – слуг Путина.

Верховный суд запретил деятельность в Украине ряда ПРОРОССИЙСКИХ партий, в частности ОПЗЖ, Сальдо, Шария…

Кабинет Министров в свою очередь внес законопроект о последствиях принятия решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов еще 20 июня 2022 года. Этот закон создавал правовые основы для досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов, избранных от запрещенных партий. Прошло полтора года войны и руководство Верховной Рады даже не приступило к его рассмотрению в первом чтении. Правда, 24 ноября 2022 г. Главный комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) принял решение принять этот закон за основу. Интересно, что после этого решение руководителя Комитета Андрея Клочко уволили, а вместо него в декабре 2022 года Председателем Комитета избрали главу партию «Слуга народа» Елену Шуляк. Дальше больше - руководители парламента уже… год и полтора месяца, как скрывают это представление Комитета, до сих пор защищают депутатский мандат и иммунитет почти 4 тысяч депутатов местных советов от запрещенных партий!

Также напомню о результатах социологического опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 16 декабря 2023 года. Согласно ему ТОЛЬКО 1% украинцев поддерживают позицию Верховной Рады по разрешению депутатам от запрещенных партий ДОРАБОТАТЬ до следующих выборов.

Следовательно, руководство Верховной Рады воюющей Украины обновило свой предыдущий рекорд АНТИНАРОДНОСТИ. Ранее они защищали права Московского патрархата в Украине, который поддерживали 4 процента украинцев, а ныне – оберегать мандаты почти 4 тысяч депутатов под партий слуг Путина, которых поддерживает 1 процент граждан!