Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Начнем с 2023 года. Мы его закончили и формально у нас все очень беленько, хорошенько, у нас с вами не было ни дня задержки социальных выплат, у нас с вами рост экономики где-то на уровне 4,5%, может, немного больше, у нас с вами Национальный банк нарастил валютные резервы, в том году была беспрецедентная цифра – 41 миллиард долларов, такого количества не было с начала независимости», – рассказывает Олег Пендзин.

То есть, констатирует он, формально все более или менее нормально выглядит, еще и наращивается общий объем производства военной техники, обещается на 2024 год индексация социальных стандартов, мы готовимся вдвое поднимать минимальную заработную плату. А если еще и пройтись по большим городам, по Киеву, добавляет экономист, то увидим магазины с полными полками, рестораны, клубы работают, люди ходят в кинотеатры, театры.

«Как будто страна живет, несмотря на войну, достаточно комфортно, по крайней мере в той части, которая является более безопасной, я не говорю о линии столкновения и непосредственно прилегающих к ней территориях. Но когда начинаем копать глубже, пытаясь понять, в чем причина такого комфорта, пусть относительного, но комфорта, мы начинаем понимать, что основной источник такой комфортной жизни – это макрофинансовая помощь», - объясняет Олег Пендзин.

Как напоминает гость программы, в 2023 году мы получили от наших партнеров более 40 миллиардов долларов, и это только макрофинансовая помощь. По его словам, если учесть, что весь ВВП Украины в этом году будет где-то на уровне 150 миллиардов, то 40 миллиардов, полученных в государственный бюджет, это очень большая цифра, это четверть того, что мы сделали. Поэтому, констатирует эксперт, помощь – это и есть та основа, на которой выстраивается тот комфорт, в котором мы сегодня с вами живем.

Как сообщала Politeka, Петренко сообщил, что сейчас Украина работает с партнерами по реальным гарантиям безопасности, а не над очередным Будапештским меморандумом.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал о начале блокировки Яндекс в Латвии.