Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что у США появился равноправный соперник – Китай.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если говорить о геополитическом масштабе, то событие года – это встреча Байдена и Си Цзиньпина, потому что мир сегодня находится на пороге нового мирового порядка. И конечно, конец однополярного мира, тотальное доминирование Соединенных Штатов Америки уже закончилось», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, закончилась эра, которая длилась на протяжении 30 лет после распада Советского Союза, когда США вошли в эпоху тотального доминирования и могли самостоятельно принимать решения на любой точке земного шара. Как отметил Дмитрий Спивак, США не заметили наступления новых времен и роста Китая.

«И вот появился равноправный игрок – Китай, который открыто сейчас бросает перчатку и говорит о том, что будем делить мир, строить биполярный мир, новый мировой порядок, будем менять геополитические тренды, геополитические рынки», - заявил Дмитрий Спивак.

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