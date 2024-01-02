В свете последних событий, еженедельный мониторинг влияния вооруженной агрессии Российской Федерации на окружающую среду, проводимую Государственной экологической инспекцией Украины, проявляет тревожные тенденции. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Разрушительные действия, приводящие к экологическому кризису, несут за собой огромный ущерб не только для Украины, но и для всего мира.

Повсеместное уничтожение биоразнообразия, повреждение и даже полное разрушение ценных экосистем, потеря уникальных природных резервов – это лишь часть ущерба, нанесенного агрессивными действиями. Лесные массивы, когда-то пышные и богатые флорой и фауной, теперь становятся территориями вырубок и обезлюденными пустынями. Водные экосистемы, включая реки и озера, столкнулись с серьезной угрозой загрязнения и уничтожения.