Однако если заглянуть в недавнюю историю этой страны наоборот, то нынешний политический маразм уже не будет выглядеть так странно.

Оказывается, что в России уже был год семьи в 2013 году. Именно в этот год семьи тогдашний президент Путин расстался со своей супругой. Только в России возможно такое, чтобы президент объявил в стране год семьи и в этот же специальный год сам расстался.

Дальше больше. Людмила Путина в 2015 году во второй раз вышла замуж, а защитник «традиционного семейного уклада» начал коллекционировать любовниц и делать внебрачных детей.