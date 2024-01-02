Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.
Российская орда убийц, насильников, мародеров и похитителей детей устами главного террориста мира Путина провозгласила в России 2024 год – годом семьи.
Это не было бы так смешно, если бы не выглядело откровенным и циничным издевательством по всему миру. Страна-убийца во главе со своим президентом-террористом решила в 2024 году заботиться о ценностях семьи и быть образцом миролюбия?!
Однако если заглянуть в недавнюю историю этой страны наоборот, то нынешний политический маразм уже не будет выглядеть так странно.
Оказывается, что в России уже был год семьи в 2013 году. Именно в этот год семьи тогдашний президент Путин расстался со своей супругой. Только в России возможно такое, чтобы президент объявил в стране год семьи и в этот же специальный год сам расстался.
Дальше больше. Людмила Путина в 2015 году во второй раз вышла замуж, а защитник «традиционного семейного уклада» начал коллекционировать любовниц и делать внебрачных детей.
В 2020 году российские учителя Геббельса снова подняли тему защиты российской семьи от «нетрадиционной» Европы. И для того, чтобы обнулить предыдущие сроки путинского президентства и продлить его царствование до 2036 года, снова запустили старый плач о главной задаче государства – «защите традиционных семейных ценностей». Это стало одной из главных тем так называемого народного опроса о поправках к Конституции РФ. Самое интересное, что «традиционный российский, православный семейный уклад» во главе с официально разведенным Путиным своим голосованием активно поддержали сунниты Чечни и буддисты Тувы. Потому как жаловался еще в 19 веке Федор Тютчев «Умом Россию не понят…»
И вот в новогодней речи 31 декабря 2023 года террорист №1 Путин в очередной раз проникся семейными ценностями и снова объявил в России, теперь уже 2024 год - годом семьи.
Что тут сказать: какой «семьянин» – такая «семья» и такая «страна»!
П.С. А сегодня Украина, особенно Киев, снова почувствовали на себе «братские и семейные ценности» российской орды.
А Вы до сих пор переживаете за судьбу «большой российской культуры» в Украине и исподтишка поддерживаете почти 10 тысяч местных религиозных общин Кирилла-Путина?