Экстрасенс Дарина Фрейн сообщила, что сейчас у нас разгоняется много пропагандистских угроз, но это только паника, а вот на самом деле нужно заняться тем, чтобы строить новое государство.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Мировая война будет идти около 13 еще, вот во всем мире. Боевые действия в Украине идут на завершение, то есть динамика падает. И мы это видим, наверное, не нужно ходить к бабке.

Говорят о том, что у нас хотят забрать часть Херсонской области. Даже в Одессе есть паника по этому поводу, что готовятся брать штурмом Херсонщину, Миколаевщину и Одесскую область.

И наступление с беларуси, а потом они еще должны из космоса выстрелить. Это уже та пропаганда, которая к нам приходит постоянно. Очень удобно жить в панике, это настолько комфортно, что можно ничего не делать, ничего не начинать.»

Говорят о том, что в июне народ скажет: «Баста! Я устал». Мы смотрели и по западной астрологии, и по ведической, даже тарологи говорят о том, что в этом году люди скажут: «Мы устали, мы уже не хотим». Видишь ли ты, что народ скажет: «Хватит»?

Да. Может, даже быстрее июня. Мы составляем эти прогнозы согласно общим настроениям, а так как они меняются динамично, могут быть какие-то корректировки по месяцам. Мне кажется, немного раньше.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, какой город будет под наибольшей угрозой обстрелов в январе.

Также Politeka писала о том, что Фрейн рассказала, каким будет 2024 год для Украины.