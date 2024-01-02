Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что через все, связанное с Яндексом, ваши данные попадают в ФСБ, поэтому хорошо, что Латвия начала прикрывать эту лавочку и все блокировать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в Латвии закрыли доступ ко всем сайтам, связанным с российской технологической группой Яндекс. По словам главы Национального совета по работе электронных СМИ Латвии Иварса Аболиньша, доступ будет закрыт также к Яндекс.Музыке, потому что там есть российские подсанкционные певцы.

«При этом Яндекс не согласился с решением регулятора и подал апелляцию в административный суд, который 29 февраля рассмотрит заявление в письменном виде. Это интересно, кстати, 29 февраля. То есть вот високосный год, а был бы нормальный год, никто бы и не рассматривал заявление. Они пришли бы, а им бы сказали: «Знаете, 29 февраля не существует», - отмечает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, констатирует он, Латвию можно поздравить с этим действием, они начали блокировать Яндекс. По случаю эксперт вспоминает, что уже бывал в Латвии во время войны, и там ездит Яндекс.Такси. То есть, подчеркивает он, люди, которые собирают данные для ФСБ рф, возят по Латвии граждан страны НАТО, а также российских беженцев от путинского режима, которых там много проживает в Юрмале, как только человек пользуется Яндекс.Такси, все данные о его месте проживания попадают ФСБ.

«Яндекс, между прочим, под санкциями, Кудрин, который под санкциями, вошел туда как советник по корпоративному развитию, основатель под санкциями. А Яндекс все еще в некоторых странах существует. В общем, по-моему, Латвия приняла достаточно мудрое решение, так что поздравляю всех жителей Латвии», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дубов объяснил, что для выделения помощи Украине республиканцы в Конгрессе требуют ответа на вопрос, когда будут достигнуты цели на поле боя.

Также Politeka писала о том, что Рейтерович прокомментировал законопроект о мобилизации.