Политик Евгений Шевченко заявил, что сейчас у Трампа даже больше шансов на победу, чем у Байдена, но предвыборная гонка может привести к внутреннему конфликту.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, мало кто знает, что республиканцы произраильские, а демократы пропалестинские, демократическое электоральное поле – это выходцы из латиноамериканских стран и так дальше. Отсюда, констатирует он, и вилка с построением стены от Мексики, откуда постоянный поток неконтролируемых наркотиков, мигрантов, преступников и так далее.

«То есть для консерваторов, для традиционных американцев это проблема, поэтому республиканцы хотят закрыть и поставили в один пакет помощь Украине и построение стены. А демократы не поддержат, понимая, что, как только они на это согласятся, у них будет резкий электоральный провал, то есть они вообще всю власть потеряют, везде, и в Верхней палате, и президент будет не их», - объясняет Евгений Шевченко.

К тому же, отмечает он, по данным соцопросов, Трамп на 3-4% опережает Байдена, и шансов у него теоретически победить гораздо больше, чем у Байдена. Сейчас же, констатирует политик, мы видим иски в суд на уровне штатов, там уже было вынесено решение, чтобы в бюллетене прям вычеркнули фамилию Трампа.

«Мотивы, чтобы он проиграл, только юридические, не политические, не электоральные, не демократические, а сугубо конъектурные, коррупционные, кто-то пытается через суд его заблокировать. Это приведет к гражданским столкновениям в США. И это так отразиться на нас, это будет вообще катастрофа», - предупреждает Евгений Шевченко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Украине очень выгоден новый президент Аргентины Хавьер Милей, потому что он абсолютно поддерживает демократические ценности.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, какой город будет под наибольшей угрозой обстрелов в январе.