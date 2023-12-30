Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Как известно, Валерий Залужный после неадекватного заявления своей помощницы уволил всех своих внештатных советников!

А недавно вся страна «незлым добрым словом» вспоминала знаменитого советника Министра Авакова предателя Киву…

Поэтому я решил обратить Ваше внимание на давнюю проблему БЕЗОПАСНОСТИ и КОРУПЦИИ во власти из-за чрезмерной и неадекватной системы института РАДНИКОВ и ПОМОЩНИКОВ.

Первая беда – это необоснованное количество таких помощников и советников.

Например народные депутаты имеют право на…31 помощника. То есть если бы все депутаты воспользовались этим правом в полной мере, то в Украине было бы 13 950 только помощников депутатов Верховной Рады?!

Среди должностных лиц лидирует Виталий Кличко у которого в 2022 году было 36 советников, среди которых жены, дети, кумовья и другие родственники важных бизнесменов и чиновников.

Вторая беда – неопределенный статус и полная безответственность этих помощников и советников.

Самая большая опасность, особенно в условиях военного положения, это неопределенность их правового статуса, полномочий и доступ к государственной тайне. Нынешняя украинофобская и пропутинская позиция некогда самого известного внештатного советника Офиса Президента Арестовича – тому печальный и назидательный пример.

Третья беда – финансовые расходы из бюджета.

Кроме непрофессионализма, лоббизма и других негативных последствий от привлечения должностными лицами целой армии советников и помощников на общественных началах, среди них есть и большое количество на постоянной, то есть оплачиваемой работе.

Так, все народные депутаты получили бюджетное финансирование для своих помощников в сумме 1 миллиона 61 тысячи гривен на 2024 год. То есть в условиях войны и фактического бездействия среднестатистического члена парламента Государство тратит почти 500 миллионов гривен только на помощников депутатов ВР.

КИЕВРАДА голосами всех известных европейских и патриотических партий на 2024 год увеличило количество помощников депутатов на оплачиваемой основе до 720 человек. Теперь каждый из 120 депутатов Киевсовета, в том числе из запрещенной партии Медведчука-Путина, будет иметь 3 помощников, немалую зарплату которых будет оплачивать каждый киевлянин. Если посчитать бюджетную сумму на содержание 720 помощников и увеличены в 6 раз так называемые депутатские фонды, то налогоплательщики Киева выложат на это несчастье почти МИЛЛИАРД бюджетных гривен?!

А если посчитать ВСЮ АРМИЮ УКРАИНЫ из ПОМОЩНИКОВ и РАДНИКОВ на платной основе от Президента до руководителя коммунального предприятия и главы города или ОТГ, то сумму бюджетных средств на это трудно даже представить!

А Вы до сих пор обсуждаете высказывание Министра финансов, что в бюджете-2024 нет денег пенсионерам и на зарплаты педагогам!

Зато помощникам и советникам – Есть!