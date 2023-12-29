Аюрведический терапевт Мария Ланг предупредила об опасностях с новостройками и обстрелами во Львове, а также рассказала, что будет происходить на таможне.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Львов. Встанет ли вопрос с таможней? Встанет ли вопрос экологии? Я сейчас имею в виду львовскую мусорку, которая никуда не убирается, а только пополняется? Встанет ли вопрос с незаконным строительством во Львове? Встанет ли вопрос с коррупционными схемами во Львове?

Во Львове плохо все за исключение того, что, видимо, будут створит какой-то мусороперерабатывающий завод. Именно на мусор выпадает строительство и расширение, переработка, улучшение, какая-то переработка. То есть вот за мусорник во Львове можно не переживать, а все остальное – это просто жесть. А коррупция уже приняла ужасно уродливые формы.

Давайте посмотрим, будут ли обстрелы Львова? Да, будут продолжаться обстрелы Львова. И тут очень интересно, такие интересные карты выпадают.

Что касается коррупции. Активной борьбы с коррупцией не ведется. Что касается незаконного строительства, то вот тут начнут с этим бороться. Такое ощущение, что какие-то застройки были в тех местах, где строить нельзя, потому что тут идет разрушение не фундамента, а как будто бы фасада. То есть внешние разрушения дома. Не то, чтобы дом рухнул, но в силу внешней среды, были некачественные материалы использованы, фасад весь потрескался и посыпался. Или произошла атака вражескими дронами, и тоже фасады домов этого не выдержали, и все испортилось. То есть незаконные новострои очень сильно пострадают.

На таможне сейчас огромно количество конфликтов и внутренняя война идет. Там будут увольнения, кто-то таможню будет покидать, будут там очень большие перестановки. В общем я хочу сказать, что в 2024 году ситуация на таможне будет браться под серьезный контроль, и она там будет кардинально изменена. Очень много людей будет уволено. И в течении 2024 года будет очень серьезный контроль над работой таможни. Можно сказать, что лавочка там прикроется.

Как сообщала Politeka, Ниранжан объяснил, что следующие большие войны зависят от Украины, от того, насколько она ослабит россию.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, какой город будет под наибольшей угрозой обстрелов в январе.