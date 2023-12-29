Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что вбросы о конфликте Залужного с Зеленским появились не просто так, это все для того, чтобы не дать Украине помощь от Запада.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, у него очень хорошие отношения с работниками Офиса президента, они просят у него дать консультации по восстановлению, он их в этом поддерживает как строитель, ведь имеет в этом солидный опыт, поэтому может что-то сказать существенное на эту тему.

«Могу сказать сейчас открыто всем, что сейчас между Залужным и Зеленским гораздо лучше отношения, чем в прошлом году, вот сейчас, сегодня. Могу сказать это на 100%», – заявляет Георгий Биркадзе.

А что касается вбросов об их конфликте, констатирует эксперт, то мы знаем, почему это все делается и кто этим занимается. По случаю он замечает, что эта ситуация больше всего разгонялась именно тогда, когда Украина ожидала помощи от США и Евросоюза на 2024 год, поэтому ничего удивительного.

«Поэтому, я считаю, что все это делают наши соседи. Мы уже видели и слышали, что Залужный будто умер или Буданова пристрелили, уже их хоронили неоднократно. Потому не нужно этого слушать. Я могу вам сказать, что отношения между Залужным и Зеленским очень крепкие», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Украине очень выгоден новый президент Аргентины Хавьер Милей, потому что от абсолютно поддерживает демократические ценности.

Также Politeka писала о том, что Скороход рассказала, как сейчас оценивает шансы на демобилизацию военных.





