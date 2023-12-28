Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Помощь будет, безусловно, поскольку без американской помощи прогноз совсем плохой. Но она изменится, это уже совершенно очевидно. Следующий год у американцев – это год предвыборной кампании», - отмечает Геннадий Дубов.
Как объясняет эксперт, противостояния демократов и республиканцев происходит в такой плоскости: одни говорят о том, что необходимо поддерживать бюджетные расходы на прежнем уровне, другие говорят, что нужно жить более по средствам, госдолг в 33 миллиона – это не очень хорошо.
«Плюс больше ориентация на внутреннюю повестку со стороны республиканцев как козырь предвыборной кампании, отсюда разговоры про границу. Демократы в свою очередь пытаются каким-то образом упираться, пытаются предоставлять какие-то контраргументы, но проблема заключается в том, что республиканцы их подсекли историей по поводу стратегии и видения победы», - рассказывает Геннадий Дубов.
То есть, объясняет гость программы, республиканцы требуют результата с поля боя, чтобы и дальше из бюджета США давать Украине 60 или 100 миллиардов на помощь. По его словам, может, эта помощь и будет, но для этого надо ответить на вопрос о цели, о том, когда она будет достижима, какова стратегия США в этой войне, и этот ответ должна дать администрация Байдена.
Как сообщала Politeka, Ниранжан объяснил, что следующие большие войны зависят от Украины, от того, насколько она ослабит россию и какой новый мировой порядок она создаст.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации.