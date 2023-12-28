Политический эксперт Геннадий Дубов объяснил, что для выделения помощи Украине республиканцы в Конгрессе требуют ответа на вопрос, когда будут достигнуты цели на поле боя.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Помощь будет, безусловно, поскольку без американской помощи прогноз совсем плохой. Но она изменится, это уже совершенно очевидно. Следующий год у американцев – это год предвыборной кампании», - отмечает Геннадий Дубов.

Как объясняет эксперт, противостояния демократов и республиканцев происходит в такой плоскости: одни говорят о том, что необходимо поддерживать бюджетные расходы на прежнем уровне, другие говорят, что нужно жить более по средствам, госдолг в 33 миллиона – это не очень хорошо.

«Плюс больше ориентация на внутреннюю повестку со стороны республиканцев как козырь предвыборной кампании, отсюда разговоры про границу. Демократы в свою очередь пытаются каким-то образом упираться, пытаются предоставлять какие-то контраргументы, но проблема заключается в том, что республиканцы их подсекли историей по поводу стратегии и видения победы», - рассказывает Геннадий Дубов.

То есть, объясняет гость программы, республиканцы требуют результата с поля боя, чтобы и дальше из бюджета США давать Украине 60 или 100 миллиардов на помощь. По его словам, может, эта помощь и будет, но для этого надо ответить на вопрос о цели, о том, когда она будет достижима, какова стратегия США в этой войне, и этот ответ должна дать администрация Байдена.

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