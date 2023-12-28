Зарегистрировали петицию о немедленном призыве в ВСУ правоохранителей, госслужащих и других рабочих бюджетной сферы и о приеме на эти должности добровольцев-ветеранов.

«Если чиновник действительно пришел служить украинскому народу, о чем, кстати, он приносил присягу, пора своими действиями подтвердить свою жертвенность и, как и добровольцы, 24 февраля добровольно пойти на фронт. А добровольцы заменят тех чиновников, которые не справились с обеспечением всем необходимым фронту. И будьте уверены, что среди добровольцев достаточно квалифицированных людей и понимания, чтобы обеспечить всем необходимым бойцов на фронте», - говорится в сообщении.

Итак, в петиции предлагается:

- провести ротацию на фронте и заменить бойцов, которые физически и морально не могут находиться на войне.

- дать возможность чиновникам в режиме реального времени осознать потребности на фронте и увидеть ошибки в организации управления государством.

- поставить на ключевые должности добровольцев-государственников, подтвердивших своими действиями право заниматься управлением государством.

- повысить эффективность государственного управления и поставить страну на военные рельсы, поскольку добровольцы точно знают, в чем нуждаются бойцы на фронте и какова цена задержки в принятии решений.

«Те чиновники, которые не готовы пойти добровольно, должны быть мобилизованы без права вернуться на свой пост после войны! Мы не готовы финансировать управленцев, которые озабочены только личным обогащением за счет Украины! Прошу поддержать мое предложение и заставить власть начать совместную борьбу за нашу Украину», – говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации, но также нам нужно работать над роботизацией армии.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала, насколько Украина повзрослела за годы войны.