Народный депутат Украины Анна Скороход рассказала, как оценивает сейчас шансы на демобилизацию военных, которые на фронте с 24 февраля 2022 года, и кого демобилизуют прежде всего.

Об этом она рассказала в программе «Внимание: Кирия».

«Мы работаем над соответствующим законом уже месяцев девять и поднимаем вопросы демобилизации. Добились всеобщего конструктива по демобилизации военнопленных. Если человек был в плену, вернулся и не хочет или не может в дальнейшем служить, он будет демобилизован по собственному желанию. Также стоит вопрос демобилизации лиц, которые не пригодны или ограниченно пригодны и не могут использоваться на определенных должностях», - рассказывает Анна Скороход.

Что касается общего срока, отмечает она, то нужно установить рамки, чтобы человек понимал, на сколько он идет на службу, благодаря этому изменится подход к мобилизации, больше людей будут самостоятельно призываться, потому что будут ясно понимают, на какое это время. А сегодня, констатирует депутатка, вход только один, а выхода нет, но мы не можем так использовать человеческие ресурсы.

«Мы должны изменить свои подходы к людям, обеспечить запрос на справедливость, запрос на равенство, когда люди понимают, что рядом со мной идут служить государственные служащие и их дети. Мы должны изменить подход, когда к людям относятся как к пушечному мясу, и не обеспечивается никакой военной подготовки. Качество, а не количество должно приваливаться в подходе к мобилизации, к использованию человеческого ресурса на линии фронта. Тогда у нас будут большие успехи на передовой, в этой войне и в единении общества», - объясняет Анна Скороход.

В то же время относительно взяток, отмечает депутатка, у нас никто не несет ответственности, она часто получает ответ, что «не на часі», не уместно, не целесообразно увольнять или переводить на низшие должности. Чаще всего, рассказывает гостья программы, их либо переводят в другие части, либо они на определенный период прячутся на линии столкновения.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации, но также нам нужно работать над роботизацией армии.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан объяснил, что следующие большие войны зависят от Украины, от того, насколько она ослабит россию.





