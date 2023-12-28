Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что Украине очень выгоден новый президент Аргентины Хавьер Милей, потому что он абсолютно поддерживает демократические ценности.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Он фанат Украины, он был с флагом Украины, и он ненавидит россию, Китай, поддерживает Израиль, ненавидит также Северную Корею. Я считаю, что это для Украины очень хорошо», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, с 2013 по 2023 годы в Аргентине происходили очень ужасные события, там инфляция 150%, а новый президент пообещал, что он отменит налоги, 90% налогов. Как он отмечает, на самом деле это приносит стране только 2% ВВП, там очень высок уровень коррупции.

В целом же, констатирует эксперт, Хавьер Милей считает, что Япония, Америка, Британия – это действительно мощные страны, хотя с последней есть спор о Фолклендских островах. Тем не менее, констатирует он, переживать здесь нечего, потому что пишут и так много, что и Северная Корея уже готова воевать, и тому подобное.

«Почему он считает, что Китай – это зло? Он говорит, что в Китае нет свободы слова, а если ты хочешь говорить, там могут тебя убить. То есть он считает, что демократия – это самая главная ценность. Если ты хочешь быть на уровне таких стран, как Америка, Британия, Канада, Япония, пожалуйста, тогда ты принимаешь правила игры», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что США – демократическая страна, где невозможно просто так спрогнозировать.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова рассказала, насколько Украина повзрослела за годы войны.