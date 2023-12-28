Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что пока этот законопроект о мобилизации очень контроверсийный, очевидно же, что там будет очень много правок и примут его не скоро.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«На самом деле там очень много контроверсийных положений, которые явно будут пересмотрены. У меня сразу сложилось впечатление, что в сыром и максимально драконовском виде этот законопроект не просто так появился в публичной плоскости. Все прекрасно понимают, что часть положений просто придется менять, потому что их нельзя будет реализовать на практике», - отмечает Игорь Рейтерович.

В частности, констатирует он, вообще непонятно, что там с этими группами инвалидности в законопроекте и как это вообще можно себе представить. Кроме этого, рассказывает эксперт, там есть масса других моментов, связанных, например, с электронными повестками, которые должны приходить на какие-то электронные адреса или в какие-то кабинеты, которые создадут либо не создадут граждане Украины.

Также гость программы отмечает тот момент, что в законопроекте срок демобилизации составляет 36 месяцев, то есть тем, кто еще сейчас служит, год как минимум служить, тогда не понятно, для чего мобилизация. К тому же, добавляет он, есть большое количество военных или военизированных формирований, которые находятся в тылу и никогда не были на фронте, они и есть основным ресурсом для этой мобилизации, для ротации.

«Касательно денег я вообще молчу. Вопрос, который возникает у многих людей очень простой: одевать, кормить и вооружать этих людей кто будет? То есть за какие деньги. Или это опять все будет возложено на плечи волонтеров и непосредственно семей военнослужащих, которые будут призваны? Мне кажется, это очень не правильная история, и ответов на это законопроект не дает», - заключает Игорь Рейтерович.

Как сообщала Politeka, Ниранжан объяснил, что следующие большие войны зависят от Украины, от того, насколько она ослабит россию и какой новый мировой порядок она создаст.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации.