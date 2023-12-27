Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области вместе с представителями Филиала «Сумское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» провели совместный рейд на территории Роменского района, в ходе которого выявлены нарушения требований Лесного Кодекса: за самовольный поруб деревьев к административной ответственности по статье 65 КУоАП привлечены два человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.

Следовательно, нарушители уплатят штраф - по 510 грн. каждый, а также ущерб, причиненный их противоправными действиями окружающей среде, которые будут рассчитаны и предъявлены для возмещения в ближайшее время.

Также при проведении мероприятий зафиксированы и факты нарушений правил охоты. На территории Роменского района в охотничьих угодьях ООО «ПТ «Корни» были задержаны два человека с охотничьим оружием, на место происшествия безотлагательно вызвана патрульная полиция.

За нарушение статьи 20 Закона Украины «О охотничьем хозяйстве и охоте», учитывая запрет охоты во время военного положения, на нарушителей составлено 2 протокола по части 1 статьи 85 КУоАП, оружие изъято.