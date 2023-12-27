Астролог Алакх Ниранжан объяснил, что следующие большие войны зависят от Украины, от того, насколько она ослабит россию и какой новый мировой порядок она создаст.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Не так все просто. Потому что в 2027 году, когда Китай встанет на грань голода, он начнет войну. В 2027 году будет война. И единственная причина, почему эта война может не состояться, это если сейчас Украина победит и перестроит систему мира, куда войдет и Китай тоже. Это единственный способ спасти Китай от войны. Это к вопросу, а почему Украина так важна.

Если говорить технически, сухим языком статистики, то за последние 2 года Китай, Иран, россия в общей экономике потеряли 15%. Вот представьте себе: мировая экономика и 15% ба-бах. Ну, россия, понятно. А Китай тоже. Кто занял эти 15%? Америка и Индия.

Начнут ли войну на Кавказе в следующем году? Я имею в виду кавказский мир с россией.

россия, вы имеет в виду, может напасть? Технически может, если силы останутся. Тут опять все упирается в Украину. Вот вы можете бегать по всему миру, а все равно все будет возвращаться в Украину, и мы об этом уже сколько лет говорим.

Западный мир вроде бы помогает Украине, но демократы-то это делают очень хитро. И сейчас Украина своими силами выжигает россию. Это правда. Понятно, что это правильно, потому что это диктатура, и с диктатурой нужно разрешить вопрос. Тем не менее, от Украины зависит, насколько глубоко это произойдет. Чем больше сил останется в россии, тем раньше они попытаются опять начать. К сожалению, неисправимы.

Как сообщала Politeka, Фрейн заявила, что в россии уже начинает рушиться иллюзия изобилия, все революции у них идут по семеркам, то есть в 2027 году что-то произойдет.

Также Politeka писала о том, что Бюн сообщила, что россиянам не хватает летчиков высокого класса, а с флотилией вообще ситуация плачевная.